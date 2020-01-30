Pablo Mari'nin Arsenal'deki İlk Röportajı

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

Arsenal'in Brezilya ekiplerinden Flamengo'dan sezon sonuna kadar kiraladığı İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari, kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. Mari, çok çalışarak kulübün ona güvenini boşa çıkarmayacağını ve Arsenal'le başarılar kazanacağına inandığını belirtti.