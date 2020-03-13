Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu Arsenal'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Arsenal'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kaynak: Dugout