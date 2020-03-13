SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu - Spor
Arsenal, Spor

Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu

Arsenal'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00

Arsenal'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu
Kaynak: Dugout

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Spor
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Spor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Spor
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Spor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Spor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:25:10. #1.14#