Pablo Longoria: "Cengiz Ünder'in performansından dolayı mutluyuz"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Marsilya'da Başkan Pablo Longoria, Türk basınına konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Marsilya'da Başkan Pablo Longoria, Türk basınına konuştu. Galatasaray taraftarının bilinen ambiyansını oluşturacağını söyleyen Longoria, Cengiz Ünder'in performansından dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekilirken, Galatasaray ile aynı grupta yer alan Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel ve güçlü bir grubun olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Longoria, "4 iyi takım, 4 güzel stadyum ve her sonuca açık maçlar olacaktır. Fatih Terim, Sampaoli, Sarri ve Nikolic gibi 4 önemli teknik adam var. Birbirine denk takımların olduğunu düşünüyorum. Grupta şanstan çok ortaya ne koyacağımız önemli. Rekabetçi bir grup olacaktır ve biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Maçlarda maksimumumuzu vererek oynayacağız. Oldukça birbirine denk bir grup. En küçük detayların bile oldukça önemli olduğu bir gruptayız" diye konuştu.

"Cengiz'in performansı bizi mutlu etti"

Sezon başında kadroya dahil edilen Cengiz Ünder hakkında da konuşan Marsilya Başkanı Pablo Longoria, "Cengiz'in bizde olmasından dolayı çok mutluyuz. Sezona çok iyi başladı. 2 maçta 2 gol attı. Onun adına oldukça güzel bir başlangıç. Şimdi Galatasaray maçı için Türkiye'ye dönecek. Performansından dolayı çok mutluyuz. Onu kadromuza kattığımız için memnunuz" dedi. Son olarak gruptaki takımların önemli taraftar kitleleri olması hakkında konuşan Longoria, "Galatasaray taraftarları klasik ambiyansını oluşturacaktır. Bunun yanında Lazio, Lokomotiv ve Marsilya'nın da taraftarları oldukça önemli. Gruptaki 4 takımın da maçlarda güzel ambiyanslar oluşturacağını biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı