Pablo Iglesias: İspanya'da Podemos Partisi'nin lideri 'Başarısız oldum' diyerek 42 yaşında siyaseti bıraktı

Iglesias bu açıklamayı Madrid Özerk Yönetimi seçimlerinin ardından yaptı.

İspanya'da solcu Podemos Partisi'nin kurucusu Pablo Iglesias, sağ partilerin başarılı olduğu Madrid Özerk Yönetimi seçimlerinin ardından siyaseti bıraktığını duyurdu.

42 yaşındaki Pablo Iglesias'ın "aşırı sağı durdurma" sloganıyla girdiği seçimleri, muhafazakar Halk Partisi adayı Isabel Diaz Ayuso büyük bir farkla kazanmıştı.

Seçimlerde 136 sandalyeli yerel parlamentoda Halk Partisi sandalye sayısını 30'dan 65'e çıkarmış, aşırı sağcı Vox Partisi'nin sandalye sayısı da 12'den 13'e yükselmişti.

Podemos sandalye sayısını 7'den 10'a çıkarsa da Pablo Iglesias; sol bloğun, sağ partiler karşısında başarısız olması sonrası siyaseti bırakma kararı aldı.

Iglesias bir ay önce de merkezi hükümetteki başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.

Madrid'deki seçim sonuçları için "trajedi" diyen Iglesias gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parti siyasetinden çekiliyorum… Siyasi gücümüzün ihtiyaç duyduğu liderlikte yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmayacağım. Başarısız oldum" diye konuştu. Iglesias, "Yine de bıraktığım mirastan dolayı gurur duyuyorum. Ülkemizin tarihini değiştiren bir projeye liderlik ettim" dedi.

Iglesias daha önce 2023'te yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı.

Siyasi kariyeri

Pablo Iglesias, Podemos Partisi'ni Ocak 2014'te kurdu. İspanya 2008 mali krizi sonrası getirilen kemer kısma politikalarıyla boğuşuyor, halkın siyasetçilere öfkesi büyüyordu.

Iglesias, bu kemer sıkma politikalarına karşı doğan "Indignados" hareketinden güç aldı.

Mayıs 2014'te Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazandı ve aktif siyaset kariyeri hızla yükseldi.

İspanya'da 1980'lerden bu yana süren Sosyalist Parti ve Halk Partisi'nin hakimiyetini kıran Iglesias, İspanya Parlamentosu'na azınlık partilerinin girmesinin de önünü açtı.

Kariyerinin en büyük başarılarından birini 2016'da sol partiler arası kurduğu Unidas Podemos ittifakıyla gerçekleştirdi.

Ancak Iglesias'ın kimleri tarafından "radikal" görünen ilerici yaklaşımı ülkedeki ana akım sol siyaset üstünde beklendiği kadar etkili olmadı.

Iglesias'ın 2019'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine seçimler tekrar edildi.

Podemos ve Sosyalist Parti, seçimler sonrası İspanya'nın ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Siyaseti bıraktığını duyuran Iglesias ise yerine selefi olarak Çalışma Bakanı Yolalnda Diaz'ı aday gösterdi.