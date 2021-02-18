Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı
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BBC

Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

18.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:10
Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

İspanya'da Katalan rap şarkıcısı Pablo Hasel'in şarkıları ve Twitter mesajlarında monarşiye ve polise hakaret ettiği suçlamasıyla hapse atılması, ülke genelinde büyük çaplı protestolara neden oldu.

İspanya'da Katalan rap şarkıcısı Pablo Hasel'in şarkıları ve Twitter mesajlarında monarşiye ve polise hakaret ettiği suçlamasıyla hapse atılması, ülke genelinde büyük çaplı protestolara neden oldu. Birçok kentte binlerce protestocu polisle karşı karşıya geldi.

14'ü başkent Madrid, 29'u da Barcelona'da olmak üzere 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı.

Madrid'de "Polis Şiddetine Hayır" ve "Pablo Hasel'e Özgürlük" sloganları atan eylemcilerin alkışlı protestosunda polise şişe ve taş atıldı. Eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

Polis eylemcilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Kentin muhafazakar Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, Twitter mesajında şiddeti kınadı, "Şiddete başvuranlar ve kuralları kabul etmeyenlerin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.

Barcelona'da da benzer sahneler yaşandı. Yollara barikatlar kuran protestocular mobilyaları ateşe verdi.

32 yaşındaki rap şarkıcısının memleketi olan Lleida ile Gerona ve Tarragona'da da polisle protestocular arasında çatışma çıktı.





İfade özgürlüğü tartışmaları

Asıl adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel'in 2018'de hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası için 12 Şubat'ta polise teslim olması gerekiyordu.

Polis, 15 Şubat'ta Hasel'in kendisini kapattığı, önünde barikat kurulan Lleida Üniversitesi rektörlük binasına baskın düzenledi.

Hasel'in burada tutuklanmasıyla Barcelona ve diğer Katalan şehirlerinde protestolar başladı.





Hasel "terörizm övgüsü, monarşi ve devlet kurumlarına iftira" suçlamaları sonucunda dokuz ay hapis cezası almıştı.

Radikal sol çizgisiyle bilinen rapçinin tutuklanması, İspanya'da ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hasel, Çarşamba günü protestoları "İspanya'nın faşist kurumlarına karşı bir öfke patlaması" diye niteledi.

İspanyol müzisyen tweetleri ve şarkı sözlerinde polisi eylemci ve göçmenlere işkence etmekle ve onları öldürmekle suçluyordu.





Hasel mesajlarının birinde de yasaklı Marksist örgüt Grapo'nun tutuklu üyesi Victoria Gomez'e desteğini açıklamış, bir diğerinde ise Kral King Felipe VI ve babası Juan Carlos'a ithamlarda bulundu.

Aralarında yönetmen Pedro Almodovar ve Holywood yıldızı Javier Bardem'in de yer aldığı 200'den fazla sanatçı Hasel'in tutuklanmaması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

BBC
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