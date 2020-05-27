Pablo Escobar'ın Kardeşinden Apple'a Dava: 2,6 Milyar Dolar İstiyor
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Pablo Escobar'ın Kardeşinden Apple'a Dava: 2,6 Milyar Dolar İstiyor

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni belgelere göre Pablo Escobar'ın erkek kardeşi Roberto Escobar, bazı sebeplerden ötürü Apple'a dava açmaya hazırlanıyor.

Pablo Escobar'ın Kardeşinden Apple'a Dava: 2,6 Milyar Dolar İstiyor
27.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:50

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni belgelere göre Pablo Escobar'ın erkek kardeşi Roberto Escobar, bazı sebeplerden ötürü Apple'a dava açmaya hazırlanıyor. İstenen tazminat tutarı ile oldukça büyük ses getiren belgelere dair merak edilen detaylar yazımızda!

Roberto Escobar, Apple'a Dava Açıyor

Ocak 2019 tarihinde kendisine tehdit savuran birtakım e-postalar almaya başlayan ve sık sık FaceTime aracılığı ile rahatsız edildiğini söyleyen Roberto Escobar, Apple'a karşı dava açmaya hazırlanıyor. Bir iPhone X kullanıcısı olan Escobar, cihazı aldığı sırada çalışanların akıllı telefon için "piyasadaki en güvenli cihaz" ve "asla savunmasız kalmaz" gibi tanımlamalar kullandığını söylüyor.

Ortaya çıkan belgelere göre Apple 'sözleşmenin ihlali', 'ihmal' ve 'duygusal ihmal' gibi bazı eylemlerle suçlanıyor.

Sözleşmenin ihlali, verilen sözlerin tutulmasını ve cihazın savunmasız kalmasını konu edinir ve bu noktada 100 milyon dolar tazminat isteniyor. İhmal, şirketin bazı güvenlik önlemlerini almadığını iddia ediyor ve bunun için istenen tazminat da 500 milyon dolar civarında. Öte taraftan duygusal ihmal ise bu durumun yol açtığı psikoloji ile alakalı ve bunun için istenen tazminat ise 2 milyar dolar. Yani toplamda 2,6 milyar dolar tutarında bir tazminat isteniyor.

Tabii bu tutarda bir tazminatın muhtemelen hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini, hatta muhtemelen davanın düşeceğini söyleyelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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