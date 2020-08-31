PAB Türk Grubu Başkanı Kan, PAB Başkanı Barron ile görüştü
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PAB Türk Grubu Başkanı Kan, PAB Başkanı Barron ile görüştü

Parlamentolararası Birlik Grubu (PAB) Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

PAB Türk Grubu Başkanı Kan, PAB Başkanı Barron ile görüştü
31.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:33

Parlamentolararası Birlik Grubu (PAB) Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

Kan, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, PAB'ın 179 üyeyle dünyanın en büyük uluslararası örgütlerinden biri olduğuna işaret etti.

Bu nedenle PAB'ın çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini belirten Kan, Türkiye'nin, "Parlamentolararası Birlik 130. Yıl Dönümü" kitabını basmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

PAB Başkanı'nın, bir kadın milletvekili olmasının kendilerini ayrıca memnun ettiğini vurgulayan Kan, PAB Türk delegasyonun da üçte birinin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

PAB Başkanı Barron da çalışmalarından dolayı Kan'a teşekkür ederek, Türkiye'deki temalarından dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Barron, PAB'ın yıl dönümü için kitap basan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, bunun önemine değindi.

Meksika milletvekili olduğunu ifade eden Barron, Türkiye ile Meksika ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüşmede, PAB Grubu Türk Grubu Üyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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