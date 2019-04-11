Pab Kapanış Bildirisinde Eğitim Vurgulandı

Parlamentolararası Birliği'nin (PAB) 140. Genel Kurulu'nun kapanış bildirisinde, hoşgörüyü destekleyen kapsamlı bir eğitimin sağlanması çağrısı yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 160 ülkeden 2 bin 200 kişinin katıldığı PAB 140. Genel Kurulu'nun sona ermesinin ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

Eğitimin önemine işaret edilen bildiride, herkese eğitim imkanlarının sağlanması sosyal engellerin aşılması gerektiği belirtildi.

Bildiride, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve eğitim burslarının artırılması zorunluluğunun yanı sıra yüksek kaliteli eğitimin tesisi ve bunları destekleyen politikalara önem verilmesi talep edildi.

Dar gelirli kesimden öğrencilere eğitim burslarının artırılması yoluyla belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olacağı kaydedilen bildiride, "Başkaları çocuklarımıza kini öğretmeden önce onlara barışı öğretmeliyiz" görüşüne yer verildi.

Kaynak: AA