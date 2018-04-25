P&g'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Planları "Hedef 2030"Da

Procter & Gamble (P&G), 2020 çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin birçoğunu başardığını, kalanlarını başarmak için güçlü planlar yaptığını belirterek 2030 yılı için Hedef 2030" başlığı altında geniş kapsamlı yeni hedefler oluşturduğunu açıkladı.

Şirketin yeni sürdürülebilirlik hedefleri, P&G ve tüketiciler için değer yaratırken çevre ve toplum üzerinde olumlu etki bırakmayı ve buna ilham vermeyi amaçlıyor.

P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tüketiciler, güvendikleri markaların üstün performans göstermesini ve dünyamızın karşılaştığı en karmaşık zorluklardan bazılarının çözülmesine yardımcı olmasını bekliyor.

"Küresel erişimimiz, hizmet verdiğimiz beş milyar tüketiciye sunduğumuz anlayış ve inovasyon yeteneklerimiz bize olumlu bir fark yaratma konusunda eşsiz imkanlar kazandırıyor."

P&G'nin "Hedef 2030" dokümanı şu maddeleri içeriyor:

Markalar: P&G'nin, Always, Ariel,, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene ve Prima'nın da dahil olduğu 20 lider markası, yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalajlarla ve markaların yüzde 100'ünde şeffaf içerikle tüketicilere verdiği güveni sürdürecek. Markalarıyla daha fazla sürdürülebilir yenilikler başlatarak da sorumlu tüketimi mümkün kılacak ve bu anlayışa ilham verecek.

Tedarik Zinciri: P&G, üretim sahalarındaki sera gazı emisyonlarını yarıya indirecek ve bu sahalar tesislerinin yüzde 100'üne güç sağlamaya yetecek miktarda yenilenebilir elektrik tedarik edecek. P&G ayrıca, yeniden kullanımla en az beş milyar litre su tasarrufunda bulunacak.

Toplum: P&G, dünya okyanuslarına plastik atılmasını engelleyen, ormanları koruyan ve büyüten, emici hijyen ürünleri için geri dönüşüm çözümlerini genişleten ve dünyanın öncelikli havzalarındaki suyu koruyan, insanların, gezegenin ve işimizin gelişmesini sağlayan dönüştürücü ortaklıklar kurmaya devam edecek.

Çalışanlar: P&G, sürdürülebilir düşüncenin ve bunun uygulamalarının günlük iş akışına yansıması için çalışanlarını sürdürülebilirlik anlayışına dahil edecek, yönlendirecek ve ödüllendirecek. Sağlanan her katkı çalışana ödül olarak yansıtılacak ve bu performans değerlendirmelerine entegre edilecek.

Sera gazı emisyonunu yüzde 16, su tüketimini yüzde 27 düşürdü

Çevresel sürdürülebilirlikteki liderliğini pekiştiren P&G, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerindeki ana faaliyet alanlarının çoğunda güçlü ilerlemeler kaydetmiş durumda. İklim konusunda, 2010'dan bu yana mutlak sera gazı emisyonları yüzde 16 azaltılırken suda 2010'dan bu yana üretim tesislerinde kullanılan su miktarı yüzde 27 oranında düşürdü; atıklar konusunda ise üretim alanlarının yüzde 80'inden fazlasında depolama alanlarına gönderilen üretim kaynaklı "sıfır atık" hedefini başardı. (Fotoğraflı) - İstanbul