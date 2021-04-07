ozzy Stand-in olarak G2 Esports Valorant kadrosuna katıldı

G2 Esports (G2esports) Valorant kadrosunda zeek (G2zeek) kadro dışı; ozzy (ozzyxaxa) kadroda!

G2 Esports Valorant takımı bir türlü istenilen seviyeye ulaşamamıştı. Çıktığı her maçta favori gösterilen ancak aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ekip, VCT Aşama 1 Masters turnuvasına katılamamıştı. Bekleneni veremeyen takımdan ilk değişiklik haberi geldi.

G2 Esports kötü gidişatı sonlandırmak adına ilk adımını attı. Son olarak VCT Aşama 2 Challengers 1 Avrupa turnuvasına son 32 turunda veda eden ekipte kadroda değişikliğe gidilmesi kararı alındı. G2 Esports Valorant takımı oyuncusu kadrodan çıkarıldı ve yerine ile Stand-in olarak anlaşmaya varıldı.

Kadrodaki değişiklik haberi organizasyonun yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda bir sonraki VCT elemelerinde zeek yerine ozzy'nin kadroya dahil olacağı belirtildi.

ozzy daha önce Unsigned ve HSDIRR gibi takımlarda boy göstermişti. Stand-in olarak takıma katılan ozzy, aynı zamanda takımın oyun içi liderliğini de üstlenecek. ozzy'nin katılmasıyla birlikte G2 Valorant kadrosu, VCT Aşama 2 Challengers 2 turnuvası için Berlin'de kampa girecek.

Güncel G2 Esports Valorant Kadrosu

Óscar 'm1xwell' Colocho

Patryk 'paTiTek' Fabrowski

Jacob 'pyth' Mourujärvi

Ardis 'ardiis' Svarenieks

Oscar 'ozzy' Scott (STAND-IN)

Aleksander 'zeek' Zygmunt (YEDEK)

Kaynak: Playerbros