Özyurtlar'dan Meydan Ardıçlı Projesi

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yatırım değeri 545 milyon lira olan Meydan Ardıçlı projesini satışa çıkardıklarını belirterek, "Projenin lansmanından 1,5 ay önce satış ve ön talep toplamaya başladık. Projenin yüzde 20'lik kısmını sattık. Yabancıya satış yüzde 30'lar civarında." dedi.



Projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Özyurt, Meydan Ardıçlı'yı Bahaş Holding iş birliğiyle yürüteceklerini bildirdi.



Özyurt, Esenyurt ve Bahçeşehir'in kesişim noktası olan bölgenin ulaşım ağı, konut projeleri, iş merkezleri, oteller, fuar alanları ve alışveriş olanaklarıyla çekim merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, projenin bin 683 konut ve 121 ticari üniteyi içinde barındırdığını söyledi.



Proje teslim tarihini 2020'nin son çeyreği olarak planladıklarını kaydeden Özyurt, "67 bin metrekare alan üzerinde 230 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek olan Meydan Ardıçlı, toplam 27 bloktan oluşuyor. Projemiz 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere 5 ayrı daire seçeneğinden oluşuyor. Projemizde 268 adet 1+0, 849 adet 1+1, 358 adet 2+1, 169 adet 3,5+1 ve 39 adet 4,5+1 daire alternatifi bulunuyor." diye konuştu.



Özyurt, Meydan Ardıçlı'da yer alan konutların metrekare birim fiyatının 3 ila 4 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sunulduğunu, konutların metrekare büyüklüklerinin 41 ila 228 metrekare arasında farklılık gösterdiğini bildirdi. Meydan Ardıçlı'nın, ev sahiplerine ulaşım açısından da büyük rahatlık sunacağını belirten Özyurt, şunları kaydetti:



"Ardıçlı Metro istasyonuyla ulaşım sorunu kökten çözülecek. Şu ana kadar yerli ve yabancıdan ciddi talep aldık. İstanbul'da yabancıya konut satışlarında 2015 yılında çok büyük bir ivme kazanmıştık. 2015'te ciromuzun yüzde 42'si yabancı yatırımcıdan oluşmuştu. 2016'da ise yaşanan bazı sıkıntılı olaylardan dolayı yüzde 28'i yabancılardan olmuştu. Bu yılın 9 ayı itibarıyla yabancıya satışta yüzde 35'in üzerine çıktık. Tahmin ediyorum, 2017 yılının tamamındaki yabancı payında 2015 yılını geçeceğiz. Ciddi anlamda ihracatçı statüsünde çalışıyoruz."



Özyurt, arındırılmış fiyatla satışa çıktıklarını, fiyatlar üzerinden vade isteyenlere şirket bünyesinde ya da bankalarla kredi kullandırdıklarını, projenin tanıtımından 1,5 ay önce satış ve ön talep toplamaya başladıklarını anlattı.



Projenin yüzde 20'lik kısmını sattıklarını belirten Özyurt, şöyle devam etti:



"Yabancıya satış yüzde 30'lar civarında. Arazi ve inşaat dahil hedeflediğimiz maliyetimiz 545 milyon lira. 10 yıldır Esenyurt ve çevresinde konut üretiyoruz. Bugüne kadar yüzde 80-100 arasında kazandırdı. Bu projedeki kazanç öngörümüz metronun yapılacak olması nedeniyle yüzde 80 civarı. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'ten alımlar yapılıyor. Son günlerde Afganistan'da oldukça talep alıyoruz. Körfez bölgesinin tamamından talep alıyoruz. Özellikle oturum için tercih ediyorlar. Konut aldıktan sonra da buradaki yatırımlarını da sürdürüyorlar. Yabancılar Esenyurt'u daha çok metrekare fiyatları ve ödeme koşulları nedeniyle tercih ediyor."



"Metro projesi tamamlandığında bölgenin değeri daha da artacak"



Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır da holding olarak inşaat, sağlık, turizm, tarım hayvancılık, enerji, satış pazarlama, proje yönetimi, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında çalışmalarını yürüttüklerini, yıllardır kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü altyapı ve üst yapıda anahtar teslimi 100'e yakın taahhüt projesi bitirdiklerini, taahhüt işinde edindikleri bilgi, birikim ve tecrübeyi konut ve gayrimenkul alanına aktarmak istediklerini söyledi.



Bahaş Holding olarak yapımını üstlendikleri konut projelerinin devam ettiğini belirten Bahadır, "Projelerimizden bir tanesi Gaziosmanpaşa'da 2 bin 500 konutluk kentsel dönüşüm projesi. Bir diğeri Üsküdar'da bin 300 konutluk yine bir kentsel dönüşüm projesi. Bunların yanı sıra birçok ilçede proje geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.



Esenyurt bölgesinde konut projesi geliştirme düşünceleri bulunduğunu ve bölgenin en güçlü konut firması ile ortak hareket etmeye karar verdiklerini aktaran Bahadır, şunları kaydetti:



"Projede yer alacak olan A ve D blokları genç kitleye, B ve C blokları ailelere, F blokları ise prestij kitlesine hitap edecek şekilde planladık. Metro projesi tamamlandığında bölgenin değeri daha da artacak. Bunun yanı sıra projemizin en önemli kısmı; ismini de aldığı meydanları... Bu meydanların ikisi de kamuya açık olan meydanlar. Biz bu meydanlarla Esenyurt ve Bahçeşehir'in kalbi olacağız. Artık bölgedeki insanlar burada toplanacak ve vakitlerinin büyük bir bölümünü burada geçirecekler. Biz bu canlılığı korumak için meydanda bulunan dükkanlarımızı satmıyoruz ve kiralamayı düşünüyoruz. Bunun için de önemli markalarla görüşüyoruz."



1+1 daireler 189 bin liradan satışa sunuldu



Verilen bilgiye göre, Esenyurt'un Doğan Araslı Bulvarı üzerinde Bahçeşehir girişi ve TEM bağlantı yolu üzerinde hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, yeni hizmete geçen İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne 200 metre uzaklıkta yer alıyor.



TEM Otoyolu'na 850 metre, Esenyurt İlköğretim Okulu'na 320 metre mesafede yer alan proje, toplu taşımanın sağladığı kolay ulaşım avantajıyla da dikkati çekiyor.



Projedeki 1+0 daireler 149 bin lirada, 1+1 daireler ise 189 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.