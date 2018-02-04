Özyurt Otomotiv Kimdir?

Özyurt Otomotiv ve Aksesuar'ın Kurucusu Sertaç Özyurt, Özyurt Otomotiv'i daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Özyurt, şu sözleri dile getirdi: "2005 yılında başlanmış, 2011 yılında tamamen online'a dönmüş bir şirkettir. E-ticaret sitelerinin otomotiv kategorisinde deposudur, tedarikçisidir. Türkiye'deki e-ticaret, dünya üzerindeki Türkiye'nin e-ticareti değil de sadece Türkiye içinde düşünürsek bence şu an olması gerekenin tabii ki çok altında. Ama kaleleri şimdiden kapmak gerekiyor. Biz 2011 yılında başladık, şu anda en büyük otomotiv tedarikçisiyiz, oto aksesuar tedarikçisiyiz. Bu sebeple, bence firmaların zaten kesinlikle ve kesinlikle e-ticaret yapıyor olmaları gerekiyor. Biz şu an bunun süreç olarak başındayız ama çok hızlı ilerleyeceğine eminim."