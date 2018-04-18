Özyıldırım Güven Tazeledi

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'nin 5. genel kurulu yapıldı. BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım üyelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Kayhan Döner Sofrası'nda gerçekleştirilen genel kurula BTÇH üyeleri ilgi gösterdi. Genel kurulu yönetmek üzere divan başkanı olarak Mehmet Aydın seçildi. Faaliyet raporunda birlik beraberliğe vurgu yapan başkan Muhsin Özyıldırım, BTÇH'nin geldiği noktanın öneminden bahsetti. Çarşaf liste şeklinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu Muhsin Özyıldırım, Rıdvan Çiçek, Mehmet Aydın, Mesut Ceylan, İsa Altıkardeş, Şükrü Avcı ve Akif Yalçınkaya'dan oluştu. - BURSA