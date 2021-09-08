Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu

Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Büyük bir özveri ile çalışan zabıta personelinin gününü kutlayan Başkan Özyiğit, "İsterim ve dilerim ki, zabıtalarımızın tırnağına zarar gelmesin. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor. Zaman zaman vatandaşla ya da toplumda huzursuzluk oluşturan unsurlarla karşı karşıya geliyorlar. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum, emeklerine, yüreklerine sağlık. Bugün toplumda belirli bir huzuru ve güvenliği yakaladıysak bunda zabıtanın payı çok büyüktür" dedi.

Ziyaret sonunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit günün anısına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Zabıta Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte pasta kesti. - MERSİN

Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu
Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rasim Öztekin
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:57:43. #1.14#

title