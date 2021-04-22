Özyiğit: "Soner Çetin'in belediyecilikteki başarıları bizlere örnek oluyor"

Çukurova Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Başkanı Soner Çetin, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Başkanı Soner Çetin, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Yenişehir Belediyesi'nin de üye olduğu Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çukurova Belediyemiz, Adana'mıza ve ülkemize değer katan bir belediyemiz. O çalışmalar bize hep örnek oluyor ve yön gösteriyor. Biz de Yenişehir ilçemizde elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok iş birliği ile umut ediyorum ki birlikte çok güzel işler yaparız" dedi.

Yenişehir Belediyesinde gerçekleşen ziyarette geçtiğimiz Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında yürütülecek ortak proje ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğinde yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çok kıymetli proje ve çalışmaların yansımasının sonuçlarını göreceğiz. Sayın Soner Çetin'in belediyecilikteki başarıları bizlere örnek oluyor. Çukurova Belediyemiz, Adana'mıza ve ülkemize değer katan bir belediyemiz. O çalışmalar bize hep örnek oluyor ve yön gösteriyor. Biz de Yenişehir ilçemizde elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok iş birliği ile umut ediyorum ki birlikte çok güzel işler yaparız. Kendisine hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yenişehir Belediyemizin katılmasıyla da ayrı bir güç kazanmış olduk"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de desteği ve katkısıyla Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği olarak çok daha güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Çetin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birliğimizin çalışmalarıyla ilgili karşılıklı bilgilendirmede bulunacağız. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, hakikaten bölge birlikleri içerisinde çok fazla konuda çalışmalar yürüten ve özelikle eğitim konusunda güzel çalışmaları olan bir birliğimiz. Yenişehir Belediyemizin katılmasıyla da ayrı bir güç kazanmış olduk. Son zamandaki katılımlarla birlikte birliğimizin üye sayısı 50'nin üzerine çıktı. Hızla üye sayımız artıyor. İnşallah Sayın Başkanımızın da katkısı ve desteği ile çok daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağız. Değerli Bakanımızı il başkanlığı döneminden beri tanıyoruz. Çok güzel çalışmaları var. Kendisini tebrik etmek istedim." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı