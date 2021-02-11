Özyeğin Üniversitesi, Psi Chi topluluğuna katıldı
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Özyeğin Üniversitesi, Psi Chi topluluğuna katıldı

11.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:23
Özyeğin Üniversitesi, Psi Chi topluluğuna katıldı

Özyeğin Üniversitesi, dünyada psikoloji bilimini ileriye taşımak ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla 1929 yılında kurulan The International Honor Society in Psychology (Psi Chi) topluluğuna Türkiye'den katılan ilk üniversite oldu.

Özyeğin Üniversitesi, dünyada psikoloji bilimini ileriye taşımak ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla 1929 yılında kurulan The International Honor Society in Psychology (Psi Chi) topluluğuna Türkiye'den katılan ilk üniversite oldu.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan 750 bini aşkın yaşam boyu üyeye sahip olan Psi Chi, psikoloji alanında dünyanın en büyük öğrenci odaklı organizasyonu olma özelliğine sahip. Topluluğun ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Association of College Honor Societies (ACHS) üyeliği, American Psychological Association (APA) ve Association for Psychological Science (APS) ile iş birliği bulunuyor.

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Celia Naivar Şen danışmanlığında Psi Chi topluluğuna katılan Özyeğin Üniversitesi, uluslararası araştırmalara katılım, ortak proje geliştirme, seminer ve konferans düzenleme gibi faaliyetlerini artıracak olmanın yanı sıra Psi Chi üyesi olacak öğrencilerinin, dünya çapında tanınmış ve prestijli üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilmeleri için de daha fazla imkan sunuyor olacak.

Ayrıca akademik yetkinliğin uluslararası düzeyde tanınması, araştırma faaliyetlerinin iş birliği içerisinde yürütülmesi, topluluğun hakemli dergisinde makale yayınlayabilme, farklı ödül ve teşviklere erişim de üyeliğin sağladığı diğer avantajlar olarak öne çıkıyor. İş birliği ile öğrenciler için ek staj imkanlarının da yaratılması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Sümer, şunları kaydetti:

"Psi Chi üyeliği hem akademik bir itibar hem de kaliteli bir kurumdan alınan yüksek bir derece olması nedeniyle öğrencilerimiz için önemli bir ayrıcalık olacaktır. Psi Chi üyesi olan öğrencilerimiz devam eden web seminerlerine katılabilecek ve uluslararası akademisyenlerin çeşitli çevrim içi yayınlarına abone olabilecekler; Psi Chi üyesi mezunlarımız bu kapsamda edindikleri tecrübeler sayesinde akademi ya da akademi dışı kariyerlerine çok daha kuvvetli bir başlangıç yapma şansına sahip olacaklardır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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