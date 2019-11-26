Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden kadına yönelik şiddete karşı sessiz eylem

26.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:15

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına sessiz bir eyleme imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şiddet Raporu'na göre dünyada her gün 137 kadın eşleri, erkek arkadaşları veya aile fertleri tarafından öldürülüyor. Kadın Birimi'nin verilerine göre de dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4'ü fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadın platformları verilerine göre ise Türkiye'de ilk 11 ayda en az 404 kadın, erkekler tarafından katledildi.

ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ KADINLARIN HİKAYELERİ ANLATILDI

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri de kadın cinayetleri ve şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla BM tarafından ilan edilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"nde sessiz bir eyleme imza attılar. Kadın Çalışmaları Kulübü tarafından düzenlenen "şiddetsiz eylemde" öğrenciler, şiddete maruz kalmış kadınları temsilen ayakkabılarını kampüste bulunan forum alanına bıraktı. Alanda ayrıca öğrenciler, hazırlanan görseller aracılığıyla şiddete maruz kalmış kadınların hikayelerine de yakından tanık oldu.

"KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EN BÜYÜK SORUMLULUKLARDANDIR"

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu konuya ilişkin şunları söyledi: "Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele etmenin ve şiddeti önlemenin en önemli ayağı, toplumda zihniyet değişikliği sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmaktır. Gelecek nesilleri yetiştiren üniversitelerde cinsiyetçi önyargılar, klişeler ve ayrımcılık konusunda bilinçlendirme amacı taşıyan her eylem büyük anlam taşımaktadır. Şiddet ancak toplumda cinsiyetler arası eşitlik sağlandığında bitecektir. Dolayısıyla, şiddetsiz bir toplum için toplumsal cinsiyete duyarlılık ve kadınların güçlendirilmesi bize düşen en büyük sorumluluklardan"



Kaynak: DHA