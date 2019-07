Özyeğin Üniversitesi mezuniyet töreni

Özyeğin Üniversitesi'nin (ÖzÜ) doktora, yüksek lisans, lisans ve çift ana dal programlarından mezun olan bin 76 öğrenci, diplomalarını alarak yeni hayatlarına adım attı.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün konuşmasıyla başlayan törende 956 lisans, 120 lisansüstü olmak üzere toplam bin 76 Özyeğin öğrencisi diplomalarını aldı.

Açıklamaya göre, mezuniyet töreninde konuşan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, bir topluma ve ülkeye yapılacak en büyük hizmetin kaliteli ve donanımlı gençler yetiştirmek olduğuna inandığını belirterek, "Bugün hepimizden daha gururlu olan bir grup var. O da anne ve babalarınız, aileniz... Birçoğu eminim sizleri bugüne getirmek için büyük fedakarlıklara katlandı. Bugün onların gözünün içine bakın ve teşekkür edin. Ben de onlara sizler gibi pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum ve başarınızdan dolayı onları da candan kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş anne ve babalarımızı da rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bugünün ayrı bir önemi daha olduğunu, Özyeğin Üniversitesi'nin 10. yılını doldurduğunu hatırlatan Özyeğin, şunları kaydetti:

"Bu her açıdan önemli bir kilometre taşı. Tabii bir üniversitenin ömründe 10 yıl aslında çok kısa bir süre... Hayalimiz on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca yaşamasıdır. Ben de son 10 yıla geri dönüp attığımız temelleri düşündüm. Beni bugüne getiren yolculuğu düşündüm. Bir topluma ve ülkeye yapılacak en büyük hizmetin nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirmek olduğuna inandım. Eğitime olan tutkum da bu hizmetin eseri olan Özyeğin Üniversitesi ile taçlandı. Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, yenilikçi bir üniversite kurma amacıyla yola çıktım. İlk günden itibaren koyduğumuz yüksek kalite çıtasından ödün vermeden çalıştık. Bunun meyvelerini ise hep birlikte topladık. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın başarıları sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yankı buldu. Son 10 yıl benim için unutulmaz gururlu anlar ile dolu. Bunların bir kısmını hayal bile edemezdim. Ama üniversite kurmak bir hayalle başlar. Şüphesiz bir üniversite kurucusu için en anlamlı gün mezuniyet günüdür. O hayal, ilk öğrencilerin üniversite kapısına adımlarını attıkları gün gerçeğe dönüşür ama esas mezunları ile vücut bulur, anlam ve değer kazanır.

Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Geleceğiniz ile ilgili bugün bilmediğiniz çok şey olabilir ama bugünden bilerek yapabileceğiniz bir seçim var. O da iyi insan olma... Bundan daha güzel ve onurlu bir unvan olamaz. İyi insan olmayı seçin. Mutlaka ama mutlaka sizi heyecanlandıran ve sevdiğiniz işi yapın. Bu zaten sizi başarıya götürecek olan ilk adımdır ve o sevdiğiniz işinizde çok çalışın, yılmayın. Bunun karşılığını mutlaka alacaksınız. Yenilikçi olmaktan, risk almaktan, hata yapmaktan korkmayın. Unutmayın her zaman söylediğim gibi hayat bir maratondur. İnsana ve topluma duyarlı olun, sadece kendi hayatınızı değil, çevrenizi hatta dünyayı değiştirmek için heyecanınızı, bilgi ve becerilerinizi sonuna kadar kullanın. Fark yaratın. Son olarak, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin."

"Üniversitemizin tarihinde de önemli bir döneme tanıklık ediyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de 8. mezuniyet töreninde, 956 lisans, 120 lisansüstü olmak üzere 24 farklı ülkeyi temsil eden toplam bin 76 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gençtürk, "Gururumuzun haklı nedeni; uluslararası standartlarda eğitim almış, girişimciliği hayat felsefesi olarak özümsemiş, çevresindeki ve dünyadaki sorunlara duyarlı, yurttaşlık bilinci gelişmiş ve insani değerlere sahip bireyler olarak öğrencilerimizi mezun ediyor olmamız." ifadesini kullandı.

Bu yılki mezuniyet töreniyle beraber üniversitenin tarihinde de önemli bir döneme tanıklık ettiklerini aktaran Gençtürk, "İlk öğrencilerimiz ile 2008 yılında faaliyetine başlayan üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılında 10. yılını kutladı. Özellikle bir yüksek öğretim kurumu için çok kısa sayılabilecek bu süre içinde Özyeğin Üniversitesi'nin Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında yer alması ve öncü uygulamalarımızın hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda örnek gösterilmesi ile ne kadar övünsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolculuğunuzun farklı ve anlamlı olacağını biliyoruz"

Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye'nin ezber bozan ve öğrenilmiş çaresizlikleri kabullenmeyen ÖzÜ mezunlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın size ihtiyacı var. Yolculuğunuzun farklı ve anlamlı olacağını biliyoruz. Şansınızın da bol olmasını diliyoruz. Bugünkü mezuniyet törenimiz, aynı zamanda 2018-2019 akademik yılı boyunca üniversitemizin 10. kuruluşunu kutladığımız farklı bilimsel ve kültürel etkinliklerimizin sonuncusu niteliğinde. Henüz 10 yaşında genç bir üniversite olmamıza rağmen farklı ve başarılı uygulamalarımızla ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer aldık. Özellikle son 2 senede art arda elde ettiğimiz birincilikler, üniversitemizin başarısını, yükselen itibarını tescillemiştir. Özyeğin Üniversitesi'nin esas başarısı, yükseköğretim sisteminin gerekliliklerini söylemlerle, sloganlarla tekrarlamak, sorunlarını tartışmakla yetinmek yerine, bu gereklilikleri sahiplenip ezber bozan çözümler geliştirmesi ve bunları ölçülebilir sonuçlarıyla hayata geçirmiş olmasıdır."

