Özyeğin Üniversitesi "GreenMetric Sıralaması"nda vakıf üniversiteleri arasında üçüncü kez birinci

Özyeğin Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının değerlendirildiği "GreenMetric Sıralaması"nda Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inciliği elde ederek, Türkiye'den ilk 100'e giren tek vakıf üniversitesi oldu.

Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının dünya çapında değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralaması 2021 sonuçları açıklandı.

Özyeğin Üniversitesi 80 ülkeden 956 üniversitenin yer aldığı sıralamada bir kez daha Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1.'liği elde ederek, 2019 ve 2020'nin ardından üst üste 3'üncü kez ilk sırada yer aldı. Özyeğin Üniversitesi bu sonuçla dünyanın en çevre dostu 91'inci kampüsü oldu.

2010 yılından bu tarafa her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini 39 göstergede, altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olmak üzere altı kritere göre değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings, yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor.

Dünyadaki tüm yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan GreenMetric'in 2021 yılı değerlendirmesine 956 üniversite katıldı. Özyeğin Üniversitesi bu yılki sıralamada 956 üniversite arasında 91'inci sıraya yerleşerek, Türkiye'den ilk 100'e giren tek vakıf üniversitesi oldu.

"Sürdürülebilirlik felsefelerine uygun planlamalarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, dünyaya ve insanlığa karşı olan sorumluluğun bilinciyle, sürdürülebilirlik ve çevre konularında yürüttükleri çalışmalar sonucunda elde ettikleri başarıların kendilerini gururlandırdıklarını belirtti. İklim değişikliği, enerji, geri dönüşüm, altyapı, su kaynaklarının etkin kullanımı, atık yönetimi gibi konularda akademik ve idari kadroları ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve sürdürülebilirlik felsefelerine uygun planlamalarla ilerlediklerini vurgulayan Gençtürk, şunları aktardı:

"Bir yükseköğretim kurumu olarak sahiplendiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda aktif çalışmalar yürütüyor, bu konuda Türkiye ve dünyadan önemli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerine imza atıyor, sosyal girişimlerimiz ve projelerimizle anlamlı bir katma değer yaratıyoruz. Kampüsümüz henüz planlama aşamasında iken, bulunduğu çevreye hem kültürel hem de fiziki açıdan katkıda bulunacak bir mimari çalışma esas alındı. Binalarımızda enerjiyi maksimum tasarruf ve geri dönüşümlü kullanabilmek için birçok yenilikçi sistem hayata geçirildi. Kampüsümüz içerisinde yer alan yapılarımız, dünya çapında kabul görmüş derecelendirme sistemi olan LEED Sertifikası'nı "Gold" seviyesinde alan ilk Türk üniversitesi olma özelliğine sahip. Üniversite olarak topluma ve yaşadığımız gezegene olan sorumluluğumuzun bilinci ile şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile dünya çapında etkili olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk üniversite

Açıklamaya göre ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Özyeğin Üniversitesi, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk üniversite olma özelliğine sahip bulunuyor. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2020'de tebliğ ettiği karar ile Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy'de bulunan kampüsünde ve yurtlar kapsamında yürüttüğü kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında yönetim altına alınması, ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması çalışmaları sayesinde "Sıfır Atık Belgesi" ile ödüllendirildi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet