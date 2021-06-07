Girişim fabrikasından 'No Code' zirvesi
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Girişim fabrikasından 'No Code' zirvesi

Girişim fabrikasından 'No Code' zirvesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından Türkiye'nin ilk No-Code Odaklı Ön Kuluçka Programı'nın düzenleneceği duyuruldu.

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından Türkiye'nin ilk No-Code Odaklı Ön Kuluçka Programı'nın düzenleneceği duyuruldu. Program kapsamında, kodlama yapmadan ürün ve süreç geliştirme metotu olan 'No Code'u daha fazla girişimciye ulaştırmak hedefleniyor. Girişimlerin bir araya geleceği etkinlik, 11 Haziran'da online olarak gerçekleştirilecek.

Programda, mezun olan girişimcilerin sunumlarına ek olarak No-Code ekosisteminde girişimcileri ve yeni mezunları bekleyen fırsatların keşfedileceği oturumların da yer alacağı belirtildi.

"2024'E KADAR UYGULAMALARIN YÜZDE 65'İ NO CODE İLE GELİŞTİRİLECEK"

Gartner'ın 2019 yılında yayınladığı rapora göre, 2024'e kadar geliştirilen uygulamaların yüzde 65'inden fazlası 'No-Code/Low-Code' ile geliştirileceği öngörülüyor. Forrester'ın verilerine göre ise, No-Code/Low-Code ürün geliştirme sektör harcamalarının 2022 yılına kadar yaklaşık 22 milyar dolara çıkması bekleniyor. Mendix'in ilgili raporundaysa No-Code araçları kullananların yüzde 24'ü bu platformları kullanmadan önce hiç deneyime sahip değilken kullanıcıların yüzde 40'ı çoğunlukla iş geliştirme arka planlı kişilerden oluşuyor. Mendix'in aynı raporunda programlama geçmişi olmayan geliştiricilerin yüzde 70'i, No-Code/Low-Code bir platformla uygulamaların nasıl geliştirileceğini yalnızca bir ay veya daha kısa sürede öğrenebildiğini ve yüzde 28'inin ise yalnızca iki hafta veya daha kısa sürede aynı eğitimi alabildiğini gösteriyor.

Teknoloji yazarı, 'Girisimler.net'in kurucusu Fırat Demirel, 'Kodsuz'un kurucusu Eren Dik, 'Composto"nun kurucu ortağı Halil Burak Yılmaz, 'Userspots.com'un kurucusu Mustafa Dalcı, 'Code2'in kurucu ortağı ve CEO'su Mustafa Sakalsız, 'Userguiding.com'un İş Geliştirme Direktörü Levent Aşkan 11 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olan zirveye konuşmacı olarak katılacaklar.

Basit web uygulamaları oluşturmak amacıyla geleneksel bilgisayar programlama metotları yerine, öğrenmesi ve kullanımı kolay araçlar ile bir yazılım geliştirme yöntemi olan No-Code, teknik kurucu ortak, yalın girişim ve validasyon arayanlar, hızlı ve hobi olarak geliştirme yapmak isteyenler ve dijital pazarlama ile uğraşanlar için kolaylıklar sağlıyor.

Girişim fabrikasından 'No Code' zirvesi

İSTANBUL, - Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından Türkiye'nin ilk No-Code Odaklı Ön Kuluçka Programı'nın düzenleneceği duyuruldu. Program kapsamında, kodlama yapmadan ürün ve süreç geliştirme metotu olan 'No Code'u daha fazla girişimciye ulaştırmak hedefleniyor. Girişimlerin bir araya geleceği etkinlik, 11 Haziran'da online olarak gerçekleştirilecek.

Programda, mezun olan girişimcilerin sunumlarına ek olarak No-Code ekosisteminde girişimcileri ve yeni mezunları bekleyen fırsatların keşfedileceği oturumların da yer alacağı belirtildi.

"2024'E KADAR UYGULAMALARIN YÜZDE 65'İ NO CODE İLE GELİŞTİRİLECEK"

Gartner'ın 2019 yılında yayınladığı rapora göre, 2024'e kadar geliştirilen uygulamaların yüzde 65'inden fazlası 'No-Code/Low-Code' ile geliştirileceği öngörülüyor. Forrester'ın verilerine göre ise, No-Code/Low-Code ürün geliştirme sektör harcamalarının 2022 yılına kadar yaklaşık 22 milyar dolara çıkması bekleniyor. Mendix'in ilgili raporundaysa No-Code araçları kullananların yüzde 24'ü bu platformları kullanmadan önce hiç deneyime sahip değilken kullanıcıların yüzde 40'ı çoğunlukla iş geliştirme arka planlı kişilerden oluşuyor. Mendix'in aynı raporunda programlama geçmişi olmayan geliştiricilerin yüzde 70'i, No-Code/Low-Code bir platformla uygulamaların nasıl geliştirileceğini yalnızca bir ay veya daha kısa sürede öğrenebildiğini ve yüzde 28'inin ise yalnızca iki hafta veya daha kısa sürede aynı eğitimi alabildiğini gösteriyor.

Teknoloji yazarı, 'Girisimler.net'in kurucusu Fırat Demirel, 'Kodsuz'un kurucusu Eren Dik, 'Composto"nun kurucu ortağı Halil Burak Yılmaz, 'Userspots.com'un kurucusu Mustafa Dalcı, 'Code2'in kurucu ortağı ve CEO'su Mustafa Sakalsız, 'Userguiding.com'un İş Geliştirme Direktörü Levent Aşkan 11 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olan zirveye konuşmacı olarak katılacaklar.

Basit web uygulamaları oluşturmak amacıyla geleneksel bilgisayar programlama metotları yerine, öğrenmesi ve kullanımı kolay araçlar ile bir yazılım geliştirme yöntemi olan No-Code, teknik kurucu ortak, yalın girişim ve validasyon arayanlar, hızlı ve hobi olarak geliştirme yapmak isteyenler ve dijital pazarlama ile uğraşanlar için kolaylıklar sağlıyor.

Zirveyle ilgili kapsamlı bilgiye Girişim Fabrikası'nın web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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