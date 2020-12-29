Özvatan'ın yufka üretim tesisi kadınlara istihdam sağlıyor

Özvatan Belediyesince hayata geçirilen yufka üretim tesisi ilçedeki kadınlara istihdam olanağı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesiste katkı maddesi kullanılmadan hijyen kurallarına uygun yufka üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Demir, günlük bin ile bin 500 arasında yufka ürettiklerini, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını, bu nedenle tesiste gece vardiyası da başlattıklarını belirtti.

Tesisle ilgili bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı mümkün olduğu kadar doğdukları yerde doyurabilmeyi ve kendi imkanlarımız dahilinde istihdam sahaları oluşturabilmeyi amaçladık. Tesisimizde kışlık yufka üretiyoruz. Yufkalarımızı ilimize ve ilçelerimize sipariş usulü ile ulaştırıyoruz. Yufkamız tamamen organiktir. Katkı maddesiyok ve odun ateşinde pişiriliyor, oklava ile açılıyor. Tamamen organik olması nedeniyle yufkamızla övünüyoruz. Gelecek yaz yufka tesisimizi büyüterek istihdamı artırmayı hedefliyoruz."

Demir, ilçede 17 değirmen bulunduğunu, bunları tekrar faaliyete geçirerek doğal ve katkısız un elde etmek istediklerini aktardı.

Tesiste çalışan kadınlar da kendilerine çalışma olanağı sağladığı için Belediye Başkanı Demir'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin