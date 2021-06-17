Özvatan grubundan tepki
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Özvatan grubundan tepki

Özvatan grubundan tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın önemli firmalarından Özvatan grubunun avukatı Tayfun Erdem, bir gazetede yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı.

Ankara'nın önemli firmalarından Özvatan grubunun avukatı Tayfun Erdem, bir gazetede yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı.

Özvatan grubunun avukatı Tayfun Erdem, haberin gerçekleri yansıtmadığını belirterek" Müvekkilim Özvatan gurubu 20 senedir Sincan'da ticaret yapmakta olup, sevilen saygın bir kuruluştur. Yapılan haber bütünüyle yalan ve iftiradan ibarettir. Haberi yapanlar ve sorumluları hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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