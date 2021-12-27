Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçede bulunan 6 mahallede yol yenileme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçede bulunan 6 mahallede yol yenileme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kale, Güney, Bahçelievler, Cumhuriyet, Yeni ve Aşağı Boğaziçi mahallelerinde 3 bin ton asfalt kullanarak 3 kilometrelik yolu yenilediklerini belirtti.

Çalışmalarda kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Demir, "Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ilçemizde bulunan yol yenileme çalışmalarını soğuk havaya rağmen 6 mahallemizde gerçekleştirdik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı, yıpranan yollarımızı yeniledik. Yaklaşık, 3 bin ton asfalt kullanarak 3 kilometre yolumuzu yenilemiş olduk. Başkan Memduh Büyükkılıç'a ilçemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title