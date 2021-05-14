Özvatan Belediyesi güneş enerjisinden elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor
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Özvatan Belediyesi güneş enerjisinden elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor

Özvatan Belediyesi güneş enerjisinden elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, temiz enerji kaynaklarından Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilçeye yatırım yapan belediye, üç yılda 6 milyon lira gelir elde etti.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, temiz enerji kaynaklarından Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilçeye yatırım yapan belediye, üç yılda 6 milyon lira gelir elde etti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, 3 yıl önce Kavaklı Mahallesi'ne yatırım amacıyla GES projesi kurduklarını söyledi.

Kavaklı GES Projesi'nin 25 bin metrekarelik alanda uygulandığını, 4 bin 200 güneş enerji panelinden oluştuğunu belirten Demir, 2018 yılından itibaren elektrik ürettiklerini dile getirdi.

Üretilen elektriği yaptıkları anlaşma çerçevesinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'ye (KCETAŞ) sattıklarını aktaran Demir, yılda 2 bin kilovatlık elektrik üretildiğine işaret etti.

GES projesi ile elde edilen gelirin 2 milyon lirasının borç olarak ödendiğine değinen Başkan Demir, "İller Bankasından bu proje için kredi çektik. Sattığımız elektrikten elde edilen gelirin yüzde 20'siyle kredi borcunu ödüyoruz, yüzde 80'i ise belediye kasasına kalıyor. Bu yıl 2 milyon 400 bin lira gelir elde ettik. İki yılda toplam 6 milyon liranın üzerinde belediyeye maddi katkı sağladık. Elde edilen geliri ilçemizin yatırım ve hizmetlerine yönelik kullanıyoruz." diye konuştu.

"Belediye olarak sıkıntımız yok." diyen Demir, GES'ten gelen para ile ilçe altyapı ve üst yapısında birçok yenilik yaptıklarını dile getirdi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ettiklerini anlatan Demir, GES ile yeni istihdam alanlarının oluşmasına da olanak sağlandığını bildirdi.

Demir, ikinci GES'i de projelendirdiklerini, en kısa zamanda hizmete girmesi için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

İlçe belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynağına yatırım yaptıklarını anlatan Demir, "Dünyada en sağlıklı enerji türleri su, güneş ve rüzgar. Bunlardan faydalanma yoluna gitmek istedik. Yerel yönetimler manasında bir girişim yaptık ve projeyi hayata geçirdik." dedi.

Demir, Türkiye genelinde GES'lerin yaygınlaştırılması için ilçe belediyelerine destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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