İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali sona erdi. Festivalin İzmir'e değer kattığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İzmir'e Balkanlar'dan gelen ciddi bir nüfus var. Bu büyük bir kıymet ve İzmir için büyük bir fırsattır" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen "Balkanlılar Halk Dansları Festivali"ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl festivale 15. kez ev sahipliği yaptı. Balkan kardeşliğini pekiştirmek için başlatılan ve 25 Eylül'den bu yana devam eden festival kapanış töreniyle sona erdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kendisinin de Balkanlardan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek "İzmir'e Balkanlardan gelen ciddi sayıda bir nüfus var. Bu büyük bir kıymettir. İzmir için aynı zamanda büyük bir fırsattır. Balkanlardan gelen her renk burada temsil ediliyor. Her renk İzmir'e bir değer kattı. Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan gelen insanlar oradan getirdikleri renklerle, seslerle, müzikle, oyunla, folklorla İzmir'in sokaklarını şenlendirdiler. Hepimiz İzmir'de ay yıldız olduk, kırmızı olduk, Türkiye olduk. Sağ olun, var olun" dedi.

Baysak: "Dostluklar devam edecek"

CHP Balkan Masası Sorumlusu Atilla Baysak ise "Balkanlardan misafirlerimiz, gençlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız geldiler. İçinde bulunduğumuz günlerde siyasetçilerin mücadelesi, didişmesi devam ederken hiç tahmin etmeyeceğimiz ülkelerden gelen kardeşlerimiz burada yedi gün boyunca bir arada vakit geçirdiler. Bağlarımızı koparmayalım dediler. Bu gençler yarın bir gün yaşadıkları ülkelerin yönetiminde bir yere geldikleri zaman bu dostlukları devam ettireceklerdir" diye konuştu.

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