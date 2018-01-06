Özürlü Kadının Cesedi Sahilde Bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde özürlü kayıp kadının cesedi deniz kenarında bulundu.



Saat 10.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte Uluçay Deresi'ne odun toplamaya giden yüzde 90 özürlü 58 yaşındaki Şükran Orhan, ortadan kayboldu. Yakınları durumu polise bildirdi.



Kayıp kadının arama çalışmalarını sürdüren polis ekiplerine vatandaşlar tarafından öğle sonu Geyikkoşan mevkisinde sahilde kadın cesedi gördükleri ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahile vuran kadın cesedinin kimliğini belirlemek için sabah saatlerinde kaybolan Şükran Orhan'ın yakınlarını olay yerine getirdi. Yakınları kadını teşhis etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için ceset Samsun Adli Tıpa gönderildi.



Olayla soruşturma başlatıldı. - SAMSUN