Özürlü Kadın Yerde Baygın Halde Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yerde baygın halde bulunan özürlü kadın hastaneye kaldırıldı.

Ortacami Mahallesi Park Caddesi'nde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu polise ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından, yerde yatan kadın Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan özürlü kadının kendini ifade edemediği için kimliği belirlenemedi. Polis, hastanede tedavi altına alınan özürlü kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - SAMSUN