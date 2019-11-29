"Özür şiiri" yazıp kan bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu

29.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53

Samsun'da eski kız arkadaşının babasına karşı "tehdit" suçundan hakkında soruşturma başlatılan kişi, "özür şiiri" yazıp yakınlarıyla kan bağışında bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

İlkadım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Cihat Ceniklioğlu hakkında eski kız arkadaşının babasını sosyal medyadan tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ceniklioğlu hakkında başlatılan soruşturma dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesinin ardından uzlaştırmacı Arslan Üner tarafından bir araya getirilen taraflar, müştekiye "özür şiiri" yazması, Cumhuriyet Meydanı'nda "uzlaştırma lokması" ve "özür meyve suyu" dağıtmasının yanı sıra kendisi ve 12 akrabasının kan bağışında bulunması koşuluyla uzlaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay Samsun Şubesine ait kan bağışı otobüsüne gelen Ceniklioğlu, "Özür şiirim" başlıklı "Uzlaşmak istiyorum, onarıcı adaletinle onarılmak istiyorum/ Uzlaşalım sayın abim, hatayı ben ettim sen etme/ Sevdalı yüreğimin boynunu bükme/ Toplandık bu divanda Kızılay ile eş dost ve Genç OMÜ ile/ Affet erdeminle, geçici değil kalıcı olsun barışımız/ Uzlaşalım el ele." dizelerinin bulunduğu şiiri okudu.

Vatandaşlara lokma ve meyve suyu ikram eden Ceniklioğlu, akrabalarıyla kan bağışında bulundu.

Etkinliğe Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Genç Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyeleri de destek verdi.

Ceniklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzlaştırma kararını mutluluk içinde yerine getirdiğini söyledi. Karşı taraftan özür dilediğini belirten Ceniklioğlu, "Sözümü sadık kalacağımı bilmelerini istiyorum. İlk başta ılımlı yaklaşmamıştım ama uzlaşmanın ne olduğunu da bilmiyordum. Uzlaşmanın halkımız için güzel bir şey olduğunu gördük. Yaşımızın küçüklüğünden bir hatada bulunduk. İnşallah aramızdaki buzların erimesine vesile olur." dedi.

Uzlaştırmacı Üner ise güzel bir organizasyonla kurumlar arası dayanışmayı ortaya çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna kök hücre ve kan bağışında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA