Özür grubu atama tercihleri ne zaman? 2020 il dışı atama takvimi: MEBBİS il dışı tayin sonuçlar
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Özür grubu atama tercihleri ne zaman? 2020 il dışı atama takvimi: MEBBİS il dışı tayin sonuçlar

Milli Eğitim Bakanlığı 6-10 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınan isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları da 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. MEB il dışı atama sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır? İlişik kesme işlemleri ne zaman başlayacak? Özür grubu atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Özür grubu atama tercihleri ne zaman? 2020 il dışı atama takvimi: MEBBİS il dışı tayin sonuçlar
20.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:43

MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercih sonuçlarını 11 Ağustos'ta adayların erişimine açmıştı. il dışı atama ilişik kesme işlemi de 12 Ağustos'ta başladı. MEBBİS sistemi üzerinden açıklanan sonuçlar T.C. kimlik o ve şifre ile öğrenilecek. Özür grubu tercihleri detayları da haberimizde.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in yayımladığı kılavuz ışığında, il dışı atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. MEBBİS https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilen sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla birlikte aday şifresi aracılığı ile öğreniliyor. Diğer yandan e-devlet üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SONUCU SORGULAMA EKRANI...

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

- Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları: 6 Ağustos 2020- 10 Ağustos 2020 tarihleri arası

- Sonuçların açıklanması ve atamaların yapılması: 11 Ağustos 2020

- Atanan öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri: 12 Ağustos 2020

ÖZÜR GRUBU ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aile Birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi çeşitli nedenlerle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuruları 12-17 Ağustos tarihleri arasında alındı. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 19 Ağustos'ta başlayacak ve 21 Ağustos saat 17:00'a kadar devam edecek.

ÖZÜR GRUBU ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

ÖZÜR GRUBU ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.

b) İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri

Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

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