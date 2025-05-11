'Özür dilemek için söylenen bir söz' anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"ÖZÜR DİLEMEK İÇİN SÖYLENEN BİR SÖZ" ANLAMINA GELEN KELİMENİN DOĞRU YAZILIŞI NASILDIR?

A: Af edersin

B: Afedersin

C: Affedersin

D: Af federsin

Cevap : C

YARIŞMACI HAKKINDA



Bilal Yasir Küççük kimdir?

Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.