"Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
"ÖZÜR DİLEMEK İÇİN SÖYLENEN BİR SÖZ" ANLAMINA GELEN KELİMENİN DOĞRU YAZILIŞI NASILDIR?
A: Af edersin
B: Afedersin
C: Affedersin
D: Af federsin
Cevap : C
YARIŞMACI HAKKINDA
Bilal Yasir Küççük kimdir?
Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.
200 bin TL'lik soruda risk aldı mı?— Milyoner ATV (@MilyonerAtv) May 4, 2025
"Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? #Milyoner @atvcomtr pic.twitter.com/YaPnfgXNTg