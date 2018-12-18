Özüm, Esnaf Odalarına Misafir Oldu

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası ile Sakarya Seyyar Giyim Eşya Satıcıları Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmalarına sivil toplum kuruluşu ziyaretleri ile devam ediyor. Özüm, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan ve Sakarya Seyyar Giyim Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe'yi ziyaret etti. Özüm ziyaretlerde, geçmişten gelen esnaf kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. Oda başkan ile esnafların sorunları ve talepleri üzerine karşılıklı istişarede bulunan Özüm, "Toplumun genelinde esnaf duygusunu yaşatmaya çalışmalıyız. Esnafımızı, ahilik geleneğini de yaşatan kurumlar olarak toplumun temel direklerinden biri olarak görüyoruz. Eskiden pazarlar yoldaydı biz artık pazarlarımızı yollardan kaldırarak, modern pazaryerleri inşa ettik. Amacımız, eksikliğini duyduğumuz birkaç pazaryeri projesini de hayata geçirerek, esnaf ve vatandaşımızı daha konforlu bir alış-veriş anlayışı içerisine koyabilmek" dedi.

Özüm, "Hayata geçirmeyi planladığımız projelerle esnafın ticaretinin devamını en güzel şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Tabi çözüm önerilerinin ilk önceliği her zaman vatandaş ve esnaftan yöne olması gerek. Bu konularla alakalı birlikte konuşmak yani işin çözümü ile alakalı, ne yapılabilir ile ilgili yol almak lazım" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA