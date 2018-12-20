Özüm'den, Yerel Kültür Derneği Başkanı Kırık'a Ziyaret

Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, sürdürdüğü seçim ziyaretleri kapsamında Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ile bir araya geldi.

Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Özüm bu kapsamda, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık'ı ziyaret etti. Farklı etnik grupların barış içerisinde ve bir arada yaşadığı şehirde Sakaryalılık bilincini en üst seviyede yaşatabilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden dernek başkanı Kırık, derneğin faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. STK'ların yaptıkları faaliyetlerin önemine değinen Özüm ise, Adapazarı'nda bir şehir kimliği ve aidiyeti oluşturarak kültür mozaiği Sakarya'da elbirliğiyle birçok şeyin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

STK'ların il ve ülke genelinde katkılarının önemine vurgu yapan Özüm, Sakarya'nın her alanda kalkınabilmesi için aidiyet duygusunun ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi. Özüm, "Ortak akıl ve istişarelerle bir vizyon çerçevesinde birlikte hareket edilmeli. Sivil toplum kuruluşlarının ilimize ve ülkemize yaptıkları katkıların önemi büyük. El birliğiyle Sakarya'mızın her alanda kalkınması için çalışmalıyız. Farklı etnik grupların bir arada ve barış içinde yaşadığı ilimizde Sakaryalılık bilincinin en üst seviyede oluşturulması konusunda gayret göstermeliyiz. İnsan odaklı bir bakışla, Adapazarı'nda bir şehir kimliği ve aidiyeti oluşturarak, şehrin bir yandan ekonomik potansiyelini geliştirerek hemşehrilerime 'Ben Adapazarlıyım' sözünü gurur duyarak söyletmek istiyorum. Hedefim Adapazarı sakinleriyle şehir arasında bir aidiyet bağı kurmak. Farklılıkları zenginliğimiz olarak gören ve kabul eden bir siyaset anlayışının temsilcisi olarak, Adapazarı'nı geleceğe taşımak için kurduğum hayalleri hayata geçirmek en büyük arzum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA