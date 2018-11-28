Özüm: "Belediyecilik Cesurluk ve Tecrübe İster"

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmaları kapsamında basın kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ve Yeni Sakarya gazetesinin çalışanları ile bir araya geldi. Ziyarette hedeflerini ve şehir için düşüncelerini özetleyen Özüm, belediyeciliğin vizyon ve cesaret gerektirdiğini belirtti. Özüm, göreve geldiği takdirde şehrin çehresini değiştirmek için hazırladığı projeleriyle ilgili yaşadığı heyecanı da dile getirdi.

Aidiyet duygusunun Sakarya için olmazsa olmaz olacağına vurgu yapan Özüm, "Belediyecilik vizyon ve cesur kararlar almak ister. Riski alacaksın, belediye başkanlığı görevi nasip olursa hayata geçireceğim projeler heyecanımı diri tutuyor. Tabi belediyecilikte ekipte çok önemli bir yer tutuyor. Ekibin başarısı, şefi başarılı kılar. Vizyonu olan şehrine hizmet etmek isteyen dinamik bir ekip kurarak işe başlayacağız. Birçok kentte olan ve imrenerek baktığımız işleri hayata geçirmek için hizmet yarışına dahil oldum. Vefa borcum olan Adapazarı için kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek ve iz bırakan bir yönetici olabilmek en büyük arzum" dedi.

Özüm'ün gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeki Aydıntepe ve gazete çalışanları, Özüm'e hizmet yarışında başarılar diledi. - SAKARYA