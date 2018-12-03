Özüm, Apek'e Misafir Oldu

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Başkanı Sebahattin Karasakal ve yönetimi ile bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmaları kapsamında STK ziyaretlerini sürdürüyor. Özüm, S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Karasakal ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette pancar ekicilerinin sıkıntılarını dinleyen Özüm, birlik ve beraberlik içerisinde bütün sorunların çözülebileceği konusunda vurgu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karasal ise, kooperatifin kuruluşu ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret esnasında konuşan Özüm, "Dünya'nın en verimli ovalarına sahibiz ama tarladan çıkardığımız ürünleri değerlendirebileceğimiz tesislerimiz yok. Tarımla alakalı ciddi çalışmalar yapılmalı. Yerel yönetimlerdeki dinamikler de bu çalışmalara destek olmalı" dedi.

"Sakarya'yı Marmara bölgesinin Hollandası yapabilmeliyiz"

Özüm, "Adapazarı'nda yaklaşık olarak 5 bin dönüm mera var. Meraların bakımları düzenli yapılmadığı takdirde dikenliğe dönüşebiliyor ve mera vasfı gibi kullanılamıyor maalesef. Bu meraları aktif hale getirmek lazım. Tarım İl Müdürlüğü önderliğinde meralar vasfını kaybetmeyecek şekilde değerlendirilmeli. Benim hayallerimden bir tanesi meraların çiftçiye verilerek değerlendirilmesi. Kökümüz çiftçilikten geldiği için, çiftçinin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunlara yönelik çözüm üreterek çiftçimizin yanında olmayı hedefliyorum. Sakarya'yı Marmara bölgesinin Hollanda'sı yapabilmeliyiz. Bu konuyla ilgili gerekli adımları birlik ve beraberlik içerisinde atarak sesimizi belirli yerlere duyurarak tarımda Sakarya'yı daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu. - SAKARYA