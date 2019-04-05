İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, ulaşımla ilgili vaatlerini Haberler.com'a değerlendirdi. Şahin, "Ekrem Bey vaadini gerçekleştiremez. Öğrenci akbilleri ile ilgili vaadi sürdürülebilir bir durum değil. Biz İBB'den öğrenci desteği alıyoruz. Ayrıca İBB, 30 Haziran 2019'a kadar bütün toplu taşımaya 470 milyar ek bir destek yapıyor." dedi.

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin

"İBB'NİN ALACAĞI KREDİLERE HAZİNE GARANTİSİ OLMAZ"

İmamoğlu'nun seçilmesi durumunda belediye meclisi ile uyum içerisinde çalışamayacağını söyleyen Şahin, "Ekrem Bey, İBB Meclisi ve hükümet ile uyum içerisinde çalışamaz. Örneğin İBB'nin alacağı kredilere Hazine garanti olmaz. İstanbul'da birçok metro projesini şuanda Ulaştırma Bakanlığı yürütüyor. Bunlar durdurulursa ne yapacaklar, projeleri nasıl devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR GERÇEKÇİ DURMUYOR"

İBB'de dosyalar boşaltılıyor iddialarına da değinen Şahin, "Bu iddialar tamamen yalan. Devletin resmi evraklarını kim nasıl imha edebilir. Bunların bilgisayar sisteminde kayıtları var. O yüzden bu iddialar gerçekçi durmuyor." dedi.

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin

"SEÇİMDE CİDDİ USULSÜZLÜKLER VAR"

Şahin, İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili açıklamasında ise, "Seçimde bir sıkıntı var. Ciddi usulsüzlükler var. Evraklar üzerinde tahribatlar var. Benim tahminim bütün oylar yeniden sayılacaktır." dedi.

Sürecin hemen sonuçlanmasının mümkün olayacağını söyleyen Şahin, "Süreç kısa sürmez. Oyların tamamı yeniden sayılacak. Henüz belli değil ama belki İstanbul seçimleri iptal bile olabilir." açıklamasında bulundu.