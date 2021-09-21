Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan Turkkan - Haberler
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Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan Turkkan

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Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan Turkkan

Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan TurkkanDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Gastronomi Bölümü Dr.

İSTANBUL (Habermetre) - Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning/| Candan Turkkan

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Candan Türkkan Ghosh'un aşağıda bilgileri verilen yeni kitabının Özü Yazarları Koleksiyonuna eklendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

• Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning/| Candan Turkkan ; series editör David Fasenfest, Leiden; Boston : Brill, 2021.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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Haber: Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan Turkkan - Haberler
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