Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan Turkkan
Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning /| Candan TurkkanDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Gastronomi Bölümü Dr.
İSTANBUL (Habermetre) - Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning/| Candan Turkkan
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Candan Türkkan Ghosh'un aşağıda bilgileri verilen yeni kitabının Özü Yazarları Koleksiyonuna eklendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
• Feeding Istanbul : the political economy of urban provisioning/| Candan Turkkan ; series editör David Fasenfest, Leiden; Boston : Brill, 2021.
Saygılarımızla,
Kütüphane
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