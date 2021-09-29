Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı Programı - Haberler
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Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı Programı

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Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı Programı

Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı ProgramıDeğerli ÖzÜ Ailesi,Güz Dönemi kullanıma açık olacak Spor Tesisleri Programı aşağıda yer almaktadır.

Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı Programı

Değerli ÖzÜ Ailesi,

Güz Dönemi kullanıma açık olacak Spor Tesisleri Programı aşağıda yer almaktadır.

Spor Tesislerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle yürürlükteki önleyici tedbirler kapsamında, kademeli olarak hizmete açılacaktır.

İlk etapta hizmet verecek Spor Tesislerimiz aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen Tesisler, myÖZÜ üzerinden rezervasyonlu olarak hizmet verecektir. Soyunma Odaları ve Duşlar kullanılamayacaktır. Gelişmelere göre olabilecek değişikler ve diğer faaliyetler ayrıca duyurulacaktır. ÖZÜ SPOR MERKEZİ PANDEMİ DÖNEMİ TESİS KULLANIM PROGRAMI

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Haber: Özü Spor Merkezi Pandemi Dönemi Tesis Kullanımı Programı - Haberler
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