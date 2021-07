ÖzÜ'de Yaz Dönemine Merhaba Derken…

ÖzÜ'de Yaz Dönemine Merhaba Derken...

Çok Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Her ne kadar yaz mevsiminin kendine has yansımalarını bir süredir deneyimliyor olsak da, akademik takvimimize göre Üniversitemiz için yaz dönemi resmi olarak geçen hafta başladı.

Her ne kadar yaz mevsiminin kendine has yansımalarını bir süredir deneyimliyor olsak da, akademik takvimimize göre Üniversitemiz için yaz dönemi resmi olarak geçen hafta başladı. Her sene olduğu gibi bu yaz da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız.

Bunların başında yeni öğrenci adayları için 24 Temmuz - 20 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz Tercih ve Tanıtım Günlerimiz yer alıyor. Geçen yıl etkili bir şekilde planladığımız ve başarıyla uyguladığımız hibrit sistem, bu sene de geçerli olacak. Böylece adaylar ÖzÜ'nün programları hakkında çeşitli dijital platformlar kanalı ile bilgi alıp, ÖzÜ mensuplarıyla çevrimiçi buluşabilecekler. Kampüsü yerinde görmek ve yüz yüze görüşmek isteyenler de rezervasyon yaptırarak üniversitemizi ziyaret edebilecekler.

Yoğun ilgi gören Lise Yaz Okulumuz, bu sene iki dönem olarak (I. Dönem: 27 Temmuz- 6 Ağustos ve II. Dönem: 17 - 27 Ağustos) planlandı. Geçen sene başlattığımız çevrimiçi programlara ilaveten bu sene sınırlı sayıda öğrenci için kampüste konaklayarak katılabilecekleri yüz yüz yapılacak programlar da oluşturduk. Adayların/ailelerin daha fazla tercih edeceğini düşündüğümüz yüz yüze programlarımız için gerçekleşen kayıt sayıları bu düşüncemizi doğruladı.

Yaz döneminin bu önemli iki etkinliği yine pandemiye özel koşullara göre planlandı ise de, ilgili hazırlıkları yerinde çalışma ve yüz yüze eğitime dönmeyi öngördüğümüz Güz 2021 döneminin ilk aşaması olarak da değerlendiriyoruz. Nitekim, Mart 2020 itibariyle görevlerine kampüste devam eden güvenlik ve konaklama hizmetleri ekibimize ilaveten Kurumsal İlişkiler ve Bütünleşik İletişim (KIBI) ekibimiz ile Operasyon birimimiz de Temmuz itibariyle çalışmalarını ağırlıklı olarak kampüsten yürütmeye başladı. Yaz dönemi etkinliklerimizin planlamasında yer alan tüm arkadaşlarımıza gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum, ve önümüzdeki yoğun günlerde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Kampüse ve yerinde çalışmaya geri dönüşümüzün ikinci aşamasına 1 Eylül itibariyle geçmeyi umuyoruz. ÖzÜ mensuplarının büyük bir çoğunluğunun aşılanmış olması bu umudumu güçlendirse de farklı otoritelerle fikir alışverişlerine devam ediyoruz. Benzer şekilde, pandemi başlangıcından beri oluşturduğumuz farklı senaryoları ve protokollerimizi koronavirüs ve varyantları ile ilgili en güncel bilimsel bulgulara göre revize ederek ilerliyoruz.

İdari tarafta kademeli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız bu dönüşle ilgili İnsan Kaynakları ekibimiz de, birimlerimizin üst yöneticileri ile genel durum değerlendirmesi yapmaya ve farklı çalışma modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Teknik Hizmetler Müdürümüz Sevda Mirata'nın yürüttüğü idari ofislerimizin mekan değişikliği ve tadilatlar ile ilgili planlamalar da tamamlandı. Bu çalışmaların ve taşınma işlemlerinin büyük bir çoğunluğunun Ağustos sonu itibariyle ve en geç Eylül'ün ilk haftası bitmiş olması hedefleniyor. Böylece 2020 yazı için planlanmış olan ancak pandemi nedeni ile ertelediğimiz birçok fiziksel değişikliği ve iyileştirmeleri gerçekleştirmiş olarak yeni akademik yıla başlayabileceğiz. Bu doğrultuda yürüttüğü kapsamlı ve özenli çalışmaları için Sevda Mirata'ya ve bu çalışmalara önerileri ile katkıda bulunan tüm idari birim yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

Genel üniversite etkinliklerimizin nişanesi olan Mezuniyet Törenimizi de, 2021-2022 akademik yılı derslerimiz başlamadan önce düzenlemeyi umuyoruz. Ancak, bu törenin o dönemde geçerli olacak seyahat tavsiyeleri ve toplu etkinlik kurallarına göre değiştirilebilecek esneklikte olması gerekiyor. Bu hassasiyetleri dikkate alarak Prof. Dr. Murat Şahin başkanlığında akademik, idari çalışanlarımız ve mezun/mezun adayı öğrencilerimizden oluşan Mezuniyet Komitemiz çalışmalarına devam ediyor.

Sonuç olarak, önümüzde üniversitemiz için önemli ve bir o kadar da yoğun ve heyecanlı bir dönem var. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, ÖzÜ ailesi olarak vasatla yetinmeden akıl birliğimiz, gönül birliğimiz ve emek birliğimiz ile elimizden gelenin en iyisini ÖzÜ için gerçekleştireceğimize ve bu süreci gurur duyacağımız sonuçlar ile tamamlayacağımıza eminim. Bu güvenimin temel nedeni de her zaman "gizli kahramanlarımız" olarak tanımladığım ve tanıttığım siz çalışma arkadaşlarımın varlığı ve yoktan var ettiğimiz ÖzÜ değerine inanan kenetlenmiş bir ekip olarak çalışabilme başarımız. Hepimizin sahip çıktığı ÖzÜ farkının en önemli bileşenlerinden biri olan bu birlikteliğimiz ve tüm emekleriniz için her birinize yürekten teşekkür ederim.

Bizleri bekleyen bu yoğun dönemden önce dilediğinizce dinleneceğiniz, sevdiklerinizle bolca vakit geçirebileceğiniz huzurlu bir tatil ve Bayram dilerim. Yakında kampüste görüşmek dileği ile…

Prof. Dr. F. Esra Gençtürk, Ph. D. Rektör

