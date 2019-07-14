Öztürk ve Şenlikoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, Türk milletinin şanlı tarihi boyunca, vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla var gücüyle sahip çıktığını, bu değerlerine saldıran hainlere asla geçit vermediğini belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tek vücut olan milletin dahili ve harici bedhahlara geçit vermediğini vurgulayan Öztürk, mesajında şunları aktardı:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tek yürek olan milletimizin, iman gücüyle, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla, kardeşlik duygularıyla bütünleşerek verdiği mücadele ve demokrasi zaferi asla unutulmayacaktır. Sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyor, darbe girişimine karşı durup sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Giresunlu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise yayımladığı mesajında, 15 Temmuz gecesinin tarihte yaşanılan en menfur saldırı olarak hala hafızalardaki tazeliğini korumakta olduğunu ifade etti.

Darbecilerin hain planlarını alt üst eden aziz milletin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yapan Şenlikoğlu, mesajında,"15 Temmuz gecesi silahları, tankları, uçakları milletimize doğrultup ülkemizi ele geçirmek isteyenlere karşı canını siper ederek tarihin akışını değiştiren kahraman milletimiz, bugünü hafızalara milli direniş destanı olarak kazımayı başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ebet müddet var oldu ve var olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA