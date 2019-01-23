Öztürk'ten Salihli'de Manda Çiftliğine Ziyaret

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir manda işletmesini ziyaret etti.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesindeki Bekir Koşucu'nun sahibi olduğu manda işletmesini ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, il ve ilçe müdürlüğü olarak manda yetiştiriciliğinin devamı için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Beraberindeki heyetle birlikte manda işletmesini gezen Öztürk'e işletme sahibi Koşucu, bilgi verirken, işletmesinde 800'e yakın manda bulunduğunu söyledi. Koşucu, amacının bölgede geçmişten gelen ata mesleği mandacılığı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

İşletme sahibine teşekkür eden ve yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden İl Müdürü Öztürk Salihli'nin hayvancılık üretiminde Manisa ilinde önemli bir role sahip olduğuna vurgu yaptı. İl Müdürü Öztürk; "Manisa, tarımı ve sanayisi ile ülkemizin potansiyeli en yüksek illerinden bir tanesidir. Salihli ilçemiz de, hayvancılık işletme tesislerinin yoğun olduğu ve hayvansal ürün ihracatı yapan ilçelerimizden biridir. Manisa, özellikle tarımsal ürünlerin ihraç ve pazarlamasında elde etiği fırsatı iyi değerlendirerek sadece ilimize değil oluşturmuş olduğu ekonomik değerle, ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadır. İl müdürlüğü olarak hedefimiz yaptığımız çalışmalarla ihracatta ürün çeşitliliğini ve ihracat miktarını artırmaktır. Ülkemiz ve ilimiz kamu ve özel sektör yatırımları ile birlikte kalkınacaktır. Bugün çok güzel bir işletmeyi dolaştık. Manda yetiştiriciliğinin devamı için her türlü desteğe hazırız" dedi.

İl Müdürü Öztürk'e manda işletmesi ziyaretinde İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yasak ile Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ahmet Kırlıoğlu eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA