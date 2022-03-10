Bilazer'e hemşehri desteği

Erzurumspor'un Futbol Sorumlusu olan Muzaffer Bilazer'e Trabzonlu hemşehrilerinden destek geldi. Erzurumspor'la aynı renklere sahip olan Trabzon Bener Cordan Ortaokulu öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri, Dadaşların temsilcisini ziyaret ederek zorlu Samsunspor maçını öncesinde başarı dileklerini iletti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konukları Trabzonlu öğrencilerdi. Bener Cordan Ortaokulu öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri Erzurumspor'u ziyaret ederek, Trabzonlu teknik adam Muzaffer Bİlazer'e 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ile yönetiminin tam yetki ile Futbol Sorumlusu olan Muzaffer Bilazer'e destek veren Trabzonlu yıldız hentbolcular zorlu Samsunspor maçı öncesinde hemşehrileri olan Muzaffer Bilazer ile Mavi-beyazlılara başarılar diledi.

Erzurumspor'un efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan ve zor bir dönemde teknik adam olarak dümene geçen genç çalıştırıcı Muzaffer Bilazer, Trabzonlu Hemşehrilerine destek ve moral verdikleri için teşekkür etti. Bilazer, "Erzurumspor büyük bir camia, hep birlikte ayağa kalkacağız. Samsunspor maçını kayıpsız geçerek önümüze bakacağız. Bu hafta kazandığımız takdirdi güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi.

Trabzonlu kız hentbolcular ile yönetici ve antrenörleri, Erzurumspor'un kaptanı Mustafa Yumlu'ya da büyük ilgi gösterdi. Bener Cordan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Meltem Hoca ve talebeleri, "Mustafa Yumlu, Trabzonsporumuza da uzun yıllar hizmet etmiş bir değerimiz. İnşallah sezon sonunda hem Trabzonspor'umuz Süper Lig şampiyonu olacak. Hem de Erzurumspor Süper Lige çıkacak. Kaptan Mustafa Yumlu'yu şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken görmek bizleri çok mutlu edecektir" diye konuştular.

Trabzonlu öğrenciler, kaptan Mustafa Yumlu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta sıraya girdi. - ERZURUM