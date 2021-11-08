Öztürk görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öztürk görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öztürk görevine başladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk kente gelerek görevine başladı.

TRABZON (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk kente gelerek görevine başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan eski Trabzon GHSİM İl Müdürü Birdal Öztürk, göreve başladı. Eski İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Öztürk'ü çiçeklerle karşılayarak başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title