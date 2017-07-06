Öztürk, Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti

İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkanvekili Cemil Öztürk, evi yanan Tonel Ailesi'ni ziyaret etti.



Öztürk, Karşıyaka Mahallesi'nde bir süre önce evleri yanarak kullanılmaz hale gelen Tonel Ailesi'ne ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Yanan evde inceleme yapan Öztürk, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangının büyümeden önlendiğini söyledi.



Öztürk, ailenin mağduriyetin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.