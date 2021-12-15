Öztürk Erzurumspor antrenmanında

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, BB Erzurumspor Antrenmanını izledi. Öztürk, Dadaşların liderliğinden ötürü kutlarken, Keçiören maçı öncesinde başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz'la birlikte BB Erzurumspor antrenmanı izledi.

Mavi-beyazlı kulübün tesislerinde gerçekleşen antrenmanı takip eden Öztürk ve şube müdürü arkadaşları Asbaşkan Ahmet Dal, Sportif Direktör Muzaffer Bilazer ve Teknik Direktör Erkan Sözeri ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetiyle liderliğe yükselen BB Erzurumspor'u kutlayarak, "İnşallah liderliğimiz kalıcı olur ve sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lige çıkarız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza başarı için güveniyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağımız inancındayım" diye konutu.

Mavi-beyazlıların idari ve teknik kurmayları da Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile şube müdürlerine ziyaretleri için teşekkür ettiler.

Ziyarette dünya şampiyonu Kick boksçu Cebrail Gençoğlu da hazır bulundu. - ERZURUM