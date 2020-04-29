Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu Herkes Marmaris'e tatile gelir Öztürk çifti üretmeye geldi Türkiye'nin en güzel turizm ve tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzelliklerinin yanında verimli tarım arazileri ile de emeklililerin...

Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
29.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:31

Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Herkes Marmaris'e tatile gelir Öztürk çifti üretmeye geldi

MUĞLA - Türkiye'nin en güzel turizm ve tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzelliklerinin yanında verimli tarım arazileri ile de emeklililerin hayallerini süslemeye başladı. Türkiye'nin değişik şehirlerinde görev yapan Mediha-kerim Öztürk Çifti emekli olduktan sonra yerleştikleri Marmaris Çamlık Köyü'nde organik tarıma başladılar. Elektrik-elektronik teknisyeni 21 yaşındaki oğulları Atacan Öztürk ile toprakla iç içe yeni bir hayata başlayan aile, bir yandan doğal ürünler üretirken diğer yandan da çevredeki çiftçilere de örnek oldular. Bahçelerinde yetiştirdikleri çileklerin hasadını yapan Öztürk Ailesi, köyde toprakla iç içe yaşamanın çok ayrı bir keyif olduğunu belirttiler.

Marmaris'in sadece tatil yapanlar için değil yoğun geçen iş yaşamından sonra emeklilikte huzur içinde hem çalışıp hem yaşanılacak bir yer olduğunu belirten 68 yaşındaki Kerim Öztürk, "30 yıl ülkemizin değişik il ve ilçelerinde ziraat teknikerliği yaptım. Eşim de emekli ev ekonomisti. Emekli olunca aldığımız ikramiyelerle Çamlık köyünden 15 dönüm toprak satın alarak her mevsim yetişen meyveler yetiştirmeye başladık. 2005 yılından bu yana bahçemizi gözümüz gibi bakıyoruz" diyerek hem kendileri farklı farklı ürün yetiştirdiklerini hem de köydeki diğer çiftçilere de örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahçelerinin 2 dönümünü çilek üretimine ayırarak organik olarak yetiştirdikleri çileklerin hasadına başlayan Öztürk, Marmaris'in sadece tatil yapılan bir turizm beldesi değil aynı zamanda verimli topraklarında tarımsal üretimle insanların hem vaktini değerlendirip hem de hoşça zamanını değerlendirdiği bir şehir olduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte emekli olduktan sonra Çamlık Köyü'nde bir yandan tarımsal üretim yaparken diğer yandan da köy halkı ile bilgi ve tecrübelerini paylaşan emekli ev ekonomisti Mediha Öztürk ise her meyveyi kuruttuğunu emekli olduktan sonra farklı bir hayata giriştiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ailenin 21 yaşındaki elektrik-elektronik teknisyeni oğulları Atacan Öztürk ise bahçelerindeki çalışmalar ve ürettiği ürünleri sosyal medya hesabından paylaştığını ve özellikle köy hayatından uzak şehirlerde yaşayanların imrendiğini belirterek elektrik-elektronik teknisyeni olmasına rağmen tarım ile uğraşmayı tercih ettiğini söyledi.

İsteyenlerin bahçeden yiyeceği çileği kendi eliyle de toplayabildiğini belirten Kerim Öztürk, sipariş üzerine ürettikleri ürünleri tanıdıklarına da gönderdiklerini söyledi. Evde çilek yetiştirmenin de mümkün olduğunu kaydeden Öztürk, normal bir ailenin ihtiyacını 10 fide çileğin karşılayabileceğini belirterek "Evde çilek yetiştirmek isteyenler aldıkları fideleri normal bahçe toprağına dikip hayvan gübresi ile beslesinler. Üç günde bir su vererek 15 günde bu fidelerden meyve almak mümkün" diye konuştu

Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Haber
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haber
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Aslı Enver Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Lukas Podolski
Daha Fazla Türk Mayıs Adana Survivor
Şu an buradasınız: Öztürk ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 21:02:36. #1.14#
title