Öztrak: "(Yunan bakanın sözleri) Bu haddini bilmez sözleri şiddetle kınıyoruz" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (5)

"Siz Atatürk'e sahip çıkmazsanız densiz bir Yunan bakan da çıkar, 'Atatürk'ün evini soykırım müzesi yapalım' der. Bu haddini bilmez sözleri şiddetle kınıyoruz. ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bunun gereğinin yapılmasını da bu hükümetten bekliyoruz"

Kaynak: AA