Öztrak - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA