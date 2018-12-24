Öztrak - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

Öztrak - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et