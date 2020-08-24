Öztrak: "Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
24.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA