Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"
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Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"
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