Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"