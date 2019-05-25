Öztrak: "Yatırım ve üretim olan yerde istihdam olur"
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA
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